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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

Rüşvet operasyonu nedeniyle gözaltına alınan CZN Burak'ın annesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen operasyonda bazı doktorlar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve o doktorlardan birinin Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 lira aldıkları iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Rüşvet almak istedikleri iddia edilen hastanın oğlu ise yaşanan süreci anlattı.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:45
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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

CZN Burak ismiyle tanınan ve sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Burak Özdemir'den tutuklama iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen operasyonda bazı doktorlar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve o doktorlardan birinin Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. Özdemir, annesi hakkında çıkan iddialara Twitter'dan yaptığı açıklama ile verdiği cevapta annesinin ev hanımı olduğunu söylemişti. Didem Bozbura'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

Didem Bozbura ifadesinde ev hanımı olduğunu kaydederek, "2016 yılından beri eşim Mazhar Alp Bozbura adına kayıtlı olan telefona kendisine yardımcı olmak için cevap veriyorum. Bu telefon numarasını arayan şahıslar genellikle eşimin eski hastalarıdır. Bu telefon numarasını daha önce eşimin asistanı olan Seher isimli kişi kullanıyordu. Ben eşime yardımcı olmak için telefonlara cevap verirken, arayanlar genellikle beni Seher zannediyorlardı. Ben arayan kişilere eşi olduğunu söylemekten utandığım için bu hastalar arasında Seher olarak bilindim. YasinŞimşek isimli şahsı ikametimin bulunduğu mahalleden tanıyorum. Bu şahıs uzun zamandır alışveriş işlerimizde yardımcı olur. Bunun karşılığında kendisine harçlık verirdik ancak yılbaşına yakın eşim Mazhar Alp ayağından rahatsızlandı. Yasin Şimşek'e eşime yardımcı olsun diye aylık 3000 TL maaş verdik. Yasin isimli kişi de eşimle birlikte kaldığımız evin anahtarı yoktur. Eşimin Çapa hastanesinde bulunan odasının anahtarı olup olmadığını bilmiyorum " şeklinde konuştu.

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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

'HASTA YAKINLARINDAN NEDEN PARA ALDIĞINI BİLMİYORUM'

Şüpheli Didem Bozbura ifadesinin devamında olay gününü anlatarak, "7 Şubat 2020 günü hatırladığım kadarıyla gece saatlerinde evimize polisler geldi. Polis merkezine götürüldük, bana suçlamalar hakkında bilgiler verildi. Yasin Şimşek'in hasta yakınlarından neden para aldığını bilmiyorum. Kesinlikle daha önce bana hasta yakınlarından para alıp vermedi. Şahsın eşime para verip vermediğini bilmiyorum. Fakat eşime para verseydi, eşim bana söylerdi diye düşünüyorum. Ben kesinlikle Yasin isimli şahıstan bu bahsettiğiniz olayda da para almadım. Ben şikayetçilerden yasa dışı ya da bıçak parası adı altında para istemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

'YASİN'DE İŞ YERİMİN ANAHTARI YOK'

Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ise emniyette verdiği ifadesinde, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalıştığını ifade ederek şu şekilde konuştu: "1985 yılından beri doktor olarak görev yapıyorum. İş yerimde olduğum süre zarfı içerisinde de bana tahsis edilen odada bir veya bir buçuk saat olarak kalırım. Şahsıma ait odaya ait anahtar, koridorda temizlik yapan Musa isimli şahısta olur. Yasin isimli şahısta evimin adresi yoktur, bildiğim kadarıyla iş yerindeki odamın anahtarı da yoktur. Ancak Musa'dan iş yerindeki odamın anahtarını almış olabilir. Yasin'i iki yıldır tanırım. Şahsın eşimle durumu ise getir götür işi yapmaktır. 2020 yılı yılbaşı tatiline yakın bir süreçte dizimi sakatladım, o zamandan beri Yasin Şimşek bana yardımcı olur. Ben bu şahsa herhangi bir ücret ödemiyorum Eşim ve ailesi getir götür işlerinden dolayı bu şahsa harçlık verir" dedi.

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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

"EŞİM İŞİMLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEYE KARIŞMAZ"

Eşinin çalıştığı hastaneye gelmediğini öne süren Bozbura, eşinin kendi görevi olan konulara müdahil olmadığını kaydetti. Önceki görev yeri olan Şişli ilçesinde muayenehanede Seher isimli bir şahsın yanında asistan olarak çalıştığını dile getiren Bozbura, "Hastalarım asistanımın kullanımında bulunan numarayı aradıklarında eşim Didem cevap verirdi. Hastalarım eşimi Seher isimli şahıs zannederlerdi fakat eşimin telefona cevap vermesinin sebebi arayanın kim olduğunu bilmemesidir. Yoksa işimle ilgili herhangi bir şeye karışmaz." dedi.