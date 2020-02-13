Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!

Didem Bozbura ifadesinde ev hanımı olduğunu kaydederek, "2016 yılından beri eşim Mazhar Alp Bozbura adına kayıtlı olan telefona kendisine yardımcı olmak için cevap veriyorum. Bu telefon numarasını arayan şahıslar genellikle eşimin eski hastalarıdır. Bu telefon numarasını daha önce eşimin asistanı olan Seher isimli kişi kullanıyordu. Ben eşime yardımcı olmak için telefonlara cevap verirken, arayanlar genellikle beni Seher zannediyorlardı. Ben arayan kişilere eşi olduğunu söylemekten utandığım için bu hastalar arasında Seher olarak bilindim. YasinŞimşek isimli şahsı ikametimin bulunduğu mahalleden tanıyorum. Bu şahıs uzun zamandır alışveriş işlerimizde yardımcı olur. Bunun karşılığında kendisine harçlık verirdik ancak yılbaşına yakın eşim Mazhar Alp ayağından rahatsızlandı. Yasin Şimşek'e eşime yardımcı olsun diye aylık 3000 TL maaş verdik. Yasin isimli kişi de eşimle birlikte kaldığımız evin anahtarı yoktur. Eşimin Çapa hastanesinde bulunan odasının anahtarı olup olmadığını bilmiyorum " şeklinde konuştu.