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Son dakika: CZN Burak'ın annesinin İfadesi ortaya çıktı!
Rüşvet operasyonu nedeniyle gözaltına alınan CZN Burak'ın annesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen operasyonda bazı doktorlar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve o doktorlardan birinin Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 lira aldıkları iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Rüşvet almak istedikleri iddia edilen hastanın oğlu ise yaşanan süreci anlattı.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:45
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