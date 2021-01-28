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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Alt yapı çalışmalarında bulunmuştu! Sırrı ortaya çıktı Son dakika: Alt yapı çalışmalarında bulunmuştu! Sırrı ortaya çıktı Trabzon'da belediyenin alt yapı çalışmalarında, kubbe örtüye sahip yapı ile metal aparatlar bulunan alanda başlatılan incelemeler sürüyor. Özgün mimarisiyle kentte benzeri bulunmayan ve 19'uncu yüzyılın sonlarına ait olduğu değerlendirilen yapının tescillenerek koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Giriş Tarihi: 28.01.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 09:57
Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde alt yapı çalışması yürüten ekipler, tarihi kalıntı buldu. Kubbe örtüye sahip yapının su biriktirmek üzere kullanılan bir sarnıç olduğu tespit edildi.
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Yapının ortaya çıkmasının ardından Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun talebiyle çalışmalar durduruldu.
Müze Müdürlüğü uzmanlarının sarnıçta yaptığı incelemede, iç yüzeyinin sıvalı ve taş arasında kullanılan dolgu harcında kireç ve kiremit tozu karışımının kullanıldığı ve kubbesinde dairesel bir açıklık ve sağ tarafında künk bir boru barındırdığı belirlendi.
Yapıya zarar vermemek için isale hattının güzergâhı değiştirildi. Sarnıcın Osmanlı dönemi mimarisini yansıttığını ve özgün kubbeli yapısıyla kentteki diğer sarnıç örneklerinden farklı olduğu belirlendi. Uzmanlar, yapının mevcut koşullarda üzerinin kapatılarak korunabileceği yönünde görüş bildirdi.
'GELENEKSEL TRABZON EVLERİNDEKİ SARNIÇLARDAN FARKLI' Kazıyla keşfedilen sarnıçta ilk incelemeyi yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı ve Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mukaddes Ataman, "Trabzon'u bilen hocalarımızla görüştük. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz hocamız ilk tespitlerimizin doğru olduğunu söyledi.