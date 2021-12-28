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ŞOK'tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar bu haftanın güncel kataloğunu merak ediyor. ŞOK marketlerden yılbaşına özel ürünler indirimli olarak satışa çıkarılacak. Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alacak kampanyaların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 17:18
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ŞOK’tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin 29 Aralık kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Yılbaşına özel indirimli ürünlerin yer aldığı 29 Aralık kataloğunu sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte ŞOK 29 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

Simli Makyaj Çantası

19,90 TL

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ŞOK’tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

Kadın Parfüm
50 ml

17,90 TL

  • 4
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ŞOK’tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

Colour Specialist Saç Boyası

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ŞOK’tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

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