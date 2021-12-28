ŞOK'tan yılbaşına özel indirimler! 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar bu haftanın güncel kataloğunu merak ediyor. ŞOK marketlerden yılbaşına özel ürünler indirimli olarak satışa çıkarılacak. Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alacak kampanyaların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar...