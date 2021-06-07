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Haberler Galeri ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarında yaz mevsimine özel ürünler bulunuyor. Tatil yapacakları yakından ilgilendiren kampanyalı ürünler arasında bakım ürünleri, güneş kremi, şişme havuz, deniz yatağı, deniz simidi, deniz gözlüğ, şnorkel seti, can yeleği baskılı, el deniz kolluğu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte 9 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 17:15
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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

ŞOK çarşamba indirimleri belli oldu. 9 Haziran 2021 tarihinde satışa çıkacak aktüel ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Tatil yapacaklar için çeşit çeşit ürünleri çarşamba günü satışa çıkaracak ŞOK marketler haftanın kampanyalarını yayımladığı katalog ile duyurdu. ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Chips Master
150 gr
Sade incecik/Yoğurtlu/Cipso
150 gr/Tırtıklı ketçap

Cafe CrownIce Latte
16x13,8 gr+Bardak Hediyeli

Sarıyer Gazozï
6x200 ml

Cif Sprey Ultra Hız
1000 ml
Muftak /Banyo

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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Blue3 Tıraş Bıçağı 6'lı
Arko Men Traş Jeli Cool
Arko Traş Köpüğü Cool
Arko Traş Kolonyası Cool
Arko Traş Kremi Cool

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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Head&Shoulders Şampuan
800 ml
Mentol /Klasik

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri
500 ml+250 ml

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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

Nivea Men Black&White Deodorant
Jagler EDT+Deo Set
Durex Kondom 12'li
Okey Kondom 12'li
Derby 10+3'lü
Sensodyne Hassas Bakım Diş Fırçası
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu