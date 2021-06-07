ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...

ŞOK çarşamba indirimleri belli oldu. 9 Haziran 2021 tarihinde satışa çıkacak aktüel ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Tatil yapacaklar için çeşit çeşit ürünleri çarşamba günü satışa çıkaracak ŞOK marketler haftanın kampanyalarını yayımladığı katalog ile duyurdu. ŞOK çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...