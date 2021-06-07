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ŞOK'tan tatil yapacaklara sürpriz! 9 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste...
ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarında yaz mevsimine özel ürünler bulunuyor. Tatil yapacakları yakından ilgilendiren kampanyalı ürünler arasında bakım ürünleri, güneş kremi, şişme havuz, deniz yatağı, deniz simidi, deniz gözlüğ, şnorkel seti, can yeleği baskılı, el deniz kolluğu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte 9 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 17:15
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