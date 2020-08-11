ŞOK'ta turşuluk kavanoz dikkat çekiyor! 12 Ağustos 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler

ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler yer alıyor. Bu hafta çarşamba kampanyaları arasında dikkat çeken ürünler arasında turşuluk ürünler yer alıyor. Ucuz fiyatlarıyla dikkat çeken malzemeler 12 Ağustos'tan itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak. Öte yandan masa örtüsü, 3'lü el havlusu, tencere çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 12 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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