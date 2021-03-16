ŞOK çarşamba indirimleri açıklandı! 17 Mart 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

ŞOK'ta bu hafta neler var? 17 Mart 2021 tarihli ŞOK kampanyaları belli oldu. ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri arasında gıdadan temizlik ürünlerine, bakım ürünlerinden hırdavat ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. ŞOK 17 Mart Çarşamba kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? ŞOK'ta bu hafta neler indirimli olacak? İşte ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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