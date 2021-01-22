Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününe çekildi. Bugün itibarıyla raflarda yerini alan indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı listeyi sizler için sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 09:24
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği 22 Ocak indirimleri başladı. Birbirinden farklı ürünlerin listelendiği katalogda, ilk sırada torbasız süpürge ile 2'li banyo paspası ve 2'li el yüz havlusu yer aldı. Kataloğun devamında temizlik ürünleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR Cyclone Torbasız Süpürge
• 3.5 L toz hazne kapasitesi• Hava çıkış, Motor koruma filtresi•5 m kablo uzunluğu•7,5 m çalışma yarıçapı•350 W emiş gücü • 890 W• Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı,Metal boru
2'li Süngerli Banyo Paspası
• 60x90 cm + 40x60 cm• Kaydırmaz PVC Taban• Biyeli • Embossbaskılı
2'li El Yüz Havlusu
• 50x70 cm• Pamuklu
Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti
•Temizlik amaçlı kullanıma uygun saplı fırça ve koruma haznesi
Yedek Temizlik Başlığı
• Tüy ve hav bırakmaz Mikrofiber yapısı ile daha fazla su çeker• Parke ve seramik gibi, tüm zeminlerde etkili temizlik sağlar• Uzun ömürlü ve dayanıklıdır
Storm Temizlik Seti
• Püskülün suyun içinde dönmesini sağlayarak kolay temizlenmesine imkan verir• Paslanma sorunu ile karşılaşmamanız için rulmansız tasarlanan dayanıklı sıkma sistemi• Kanepe, koltuk altlarına kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak 180° açılı mafsal sistemi• Temizlik esnasında size kolaylık sağlayacak pratik kilit sistemi