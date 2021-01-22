ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği 22 Ocak indirimleri başladı. Birbirinden farklı ürünlerin listelendiği katalogda, ilk sırada torbasız süpürge ile 2'li banyo paspası ve 2'li el yüz havlusu yer aldı. Kataloğun devamında temizlik ürünleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. İşte ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...