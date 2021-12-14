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Haberler Galeri ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Gıda, temizlik ve bakım, spor çantası, spor ayakkabı, araç ürünleri, tekstil ürünleri, züccaciye ve elektronik ürünler bu katalogda yer alıyor. Birçok kategoriden ürünlerin bulunduğu ŞOK 15-21 Aralık aktüel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK çarşamba indirimleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 17:35
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ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. 15-21 Aralık 2021 kataloğunu merak eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin olduğunu görebilmek için güncel kataloğu araştırıyor. ŞOK çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

Karmen Kakao Kaplamalı Bisküvi

276 gr

  • 3
  • 33
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

İndomie Acı ve Baharatlı Hazır Noodle Gurme

80 gr x 5 adet

  • 4
  • 33
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

Doğadan Büyülü Bohça 10'lu

Mango/Hindistan cevizi/Oolong çayı

  • 5
  • 33
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

Ülker Oneo Bubble Mini

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