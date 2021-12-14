14 Aralık 2021, Salı
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...
ŞOK 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Gıda, temizlik ve bakım, spor çantası, spor ayakkabı, araç ürünleri, tekstil ürünleri, züccaciye ve elektronik ürünler bu katalogda yer alıyor. Birçok kategoriden ürünlerin bulunduğu ŞOK 15-21 Aralık aktüel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK çarşamba indirimleri...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 17:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 17:35
- 1
- 33
- 2
- 33
- 3
- 33
- 4
- 33
- 5
- 33