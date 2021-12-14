ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler listesi açıklandı! Çarşamba itibarıyla...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. 15-21 Aralık 2021 kataloğunu merak eden vatandaşlar, bu hafta hangi ürünlerin olduğunu görebilmek için güncel kataloğu araştırıyor. ŞOK çarşamba indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...