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Haberler Galeri Sivas'ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

Sivas'ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran dev yılanın kuş avı kamerada. Sivas'ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:48
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Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

Sivas'ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi. Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı.

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Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

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Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

PİKNİKTE KARŞILAŞTI, HEMEN KAYDA ALDI
O anları kaydeden Cihan Göksu, " Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim" dedi.

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Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦