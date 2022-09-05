Sivas’ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦

PİKNİKTE KARŞILAŞTI, HEMEN KAYDA ALDI

O anları kaydeden Cihan Göksu, " Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim" dedi.