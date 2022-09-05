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Sivas'ta görüntülendi! Dev yılan kuşu yuttu 🐍 | İşte vahşi doğa belgesellerini aratmayan anlar 🐦
Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran dev yılanın kuş avı kamerada. Sivas'ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:21Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:48