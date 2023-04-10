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Haberler Galeri Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine adından söz ettirmeyi başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 22:52
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Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor
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Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor
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Sırtındaki şişlikten bakın ne çıktı 👩‍⚕️ Dövmesinin altında giderek büyümeye başladı | Operasyonu gerçekleştiren doktor bu işten ne paralar kazanıyor