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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şırnak'ta görüntülenen hayvan şoke etti! Tavşana benzettiler ama gerçek bambaşka çıktı Şırnak'ta görüntülenen hayvan şoke etti! Tavşana benzettiler ama gerçek bambaşka çıktı Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi kırsalında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:53
Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, akşam saatlerinde hayvanlarını ahıra kapattıktan sonra evinin yolunu tuttu. Dönüş yolunda Arap tavşanına rastlayan Babat, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti. Babat, "Akşamüzeriydi hava kararmıştı. Hayvanlarımın yemini verdikten sonra hayvanları içeri alıp ahıra kapattım.
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Kapıyı kilitleyip eve doğru yol aldım. El feneriyle ilerlerken farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Aceleyle fotoğrafını çektim, sonra kaçıp gözden kayboldu" dedi.
"TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR" Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, "Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor.
25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN'nin kırmızı listesinde yer almaktadır" diye konuştu.
Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.
EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.
Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.