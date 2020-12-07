Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

Sihirbazlar hepimizin ilgi ve merakla izlediği insanlar, meziyetleriyle milyonları şaşkına çevirmeyi başarıyorlar. Çoğumuza göre yaptıkları müthiş gösterilerin içindeki numaralara akıl sır erdirilemiyor. Çok komplike bir gösteri gibi görünse de elbette onların da yakayı ele verdikleri durumlar oluyor. İşte ünlü sihirbazlar ve çevirdiği numaraların sırları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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