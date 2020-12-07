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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

Sihirbazlar hepimizin ilgi ve merakla izlediği insanlar, meziyetleriyle milyonları şaşkına çevirmeyi başarıyorlar. Çoğumuza göre yaptıkları müthiş gösterilerin içindeki numaralara akıl sır erdirilemiyor. Çok komplike bir gösteri gibi görünse de elbette onların da yakayı ele verdikleri durumlar oluyor. İşte ünlü sihirbazlar ve çevirdiği numaraların sırları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:58
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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

Dünya sihirbazların numaralarını beğenerek izliyor ve fakat bu numaraları nasıl yaptıkları da merak konusu.

James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!
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Sihirbazlara mesleği bıraktıracak haber: Bütün dünyayı böyle kandırmış! Ünlü gösterinin büyük sırrı ortaya çıktı!

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.