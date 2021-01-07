Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu!

Balıkçı Barış Yıldız, "Bandırma'mızda yerli hamsi az çıktığından dolayı fiyatlar yüksek seviyelerdedir. Yerli hamsinin kilosu 35 lira. Karadeniz hamsisi biraz daha bol olduğu için kilosu 15 lira ancak bizim yerli hamsiye göre boyları çok küçük.