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Haberler Galeri Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan ayı ile huzur ve bereket dolu sahurlar, sevinç dolu iftarlar doyasıya
yaşandı. Sadece bedenler değil, gönülleri rahatlatan teravihlere her akşam ayrı bir heyecanla gidildi. Ramazan ayının sona ermesinin ardından Şevval ayı başladı. Şevval ayına tutulması gereken oruç ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:21
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Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

Şevval orucu ne zaman tutulacak? Ramazan ayında irade eğitiminden geçen Müslümanlar, Şevval orucunu beklemeye başladı. Kötü alışkanlıkları terk edip güzel hasletler kazanmak için bir fırsat sunan Ramazan orucunun ardından Şevval ayı orucu ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Hz. Muhammed'in (s.a.s) ifadesiyle, Ramazan orucundan sonra tutulan altı günlük Şevval ayı orucunun bütün bir seneyi oruçlu geçirmiş olmak gibi büyük bir mükafatı vardır. Peki, Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

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Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

6 günlük oruç Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

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Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V),"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

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Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması

ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUÇLARI TUTULUR MU?

Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hemde şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.