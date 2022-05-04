04 Mayıs 2022, Çarşamba
Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? Diyanet açıklaması
Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan ayı ile huzur ve bereket dolu sahurlar, sevinç dolu iftarlar doyasıya
yaşandı. Sadece bedenler değil, gönülleri rahatlatan teravihlere her akşam ayrı bir heyecanla gidildi. Ramazan ayının sona ermesinin ardından Şevval ayı başladı. Şevval ayına tutulması gereken oruç ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Şevval orucu ne zaman başlıyor? 2022 Şevval ayı orucu fazileti nedir? Şevval orucu kaç gün tutulacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:21
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