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Haberler Galeri Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün'ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün'ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Çankırı'da yaşanan şüpheli bir ölüm olayını araştırmaya devam ediyor. 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kız kardeşler, Ergün'ün, annesini para hırsıyla öldürmüş olabileceğini iddia etti. Ancak bu iddialarla sınırlı kalmadı. Yüzü gizli bir tanık, çarpıcı bir iddiayla ortaya çıktı. Tanık, cenazenin bulunduğu yeri sadece Ergün'ün arkadaşı Necati Çiçek'ten başkasının bilemeyeceğini söyledi. Peki, Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:18
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Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün’ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümüne ilişkin araştırmalar devam ediyor. Olayın üzerine titizlikle gidilirken, tüm dikkatler Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün'e yönelmiş durumda. Programın 29 Mart tarihli yayınında ise gizli bir tanık olayın tüm seyrini değiştirdi.

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Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün’ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Gizli tanık, Sevim Yıldırım'ın kaybolduğu gün, Ergün ve Necati'yi öğlen saatleri arasında Karadayılar Köyü'nden cesedin bulunduğu Çatalelma Köyü'ne doğru giderken gördüğünü ifade etti.

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Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün’ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Gizli tanık, olay günü Ergün ve Necati'nin köyden hızlı bir şekilde geçtiklerini belirtti. Ardından, ertesi gün köyde kayıp anonsunun yapıldığını dile getirdi. Bu ifade, olayın seyrini değiştirebilecek önemli bir detayı ortaya koyuyor.

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Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün’ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Ergün Yıldırım, o gün köye saat 10 gibi döndüğünü söylemişti. Yüzünün gözükmesini istemeyen tanık, cenazenin bulunduğu yeri Ergün'ün arkadaşı Necati Çiçek'ten başkasının bilemeyeceğini, Necati'nin oralarda hayvancılık yaptığını bu yüzden avucunun içi gibi araziyi bildiğini belirtti.

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Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün’ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Komşu Nazım ve eşi Ayşe Yıldırım'ın ifadeleri, olayın seyrini daha da karmaşık hale getirdi. Ayşe Hanım'ın verdiği bilgilere göre, olay günü sabah saatlerinde Sevim Yıldırım'ı ziyaret etmişti. Kahvaltıya gelen Sevim Hanım, ayrılırken duygusal bir şekilde, "Benim hiç akrabam kalmadı, ne zaman ölürüm belli değil" şeklinde konuştuğunu belirtti.