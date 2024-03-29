Sevim Yıldırım cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Gizli tanık Ergün'ü işaret etti! 75 yaşındaki kadını oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Çankırı'da yaşanan şüpheli bir ölüm olayını araştırmaya devam ediyor. 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kız kardeşler, Ergün'ün, annesini para hırsıyla öldürmüş olabileceğini iddia etti. Ancak bu iddialarla sınırlı kalmadı. Yüzü gizli bir tanık, çarpıcı bir iddiayla ortaya çıktı. Tanık, cenazenin bulunduğu yeri sadece Ergün'ün arkadaşı Necati Çiçek'ten başkasının bilemeyeceğini söyledi. Peki, Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte tüm detaylar...