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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevgiliye yılbaşı hediyeleri: Sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri! 2021 erkeğe yılbaşı hediye fikirleri... Sevgiliye yılbaşı hediyeleri: Sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri! 2021 erkeğe yılbaşı hediye fikirleri...
Sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri yeni yıla kısa süre kala sorgulanmaya başladı. Yılbaşına kısa süre kala vatandaşlar hediye arayışını sürdürüyor. Adım adım yılbaşı yaklaşırken sevdiklerini mutlu etmek isteyeler için detayları haberimizde derledik. Sevgilisine en güzel hediyeyi almak isteyenler için farklı fikirleri değerlendirmek isteyenler internet üzerinden sorgulamasını hızlandırıyor. İşte, sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri ve 2021 erkeğe yılbaşı hediye fikirleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 20:25
Sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri! 2021 erkeğe yılbaşı hediye fikirleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar en güzel hediye önerilerini sorgulamayı sürüdürüyor. Bu özel günü sevdikleriyle kutlamak isteyenler için en güzel hediye önerilerini derledik. İşte, sevgiliye romantik, anlamlı ve farklı yılbaşı hediyeleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA ERKEK SEVGİLİYE NE ALINIR? Kartvizitlik
Erkeğe yılbaşı hediye seçeneklerinden biri de ona hazırlattığınız özel cüzdandır. Hem taşıması kolay, hem çok şık, hem çok prestijli, hem de erkek için gerçek anlamda bir ihtiyaç olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda erkek cüzdan modasında kredi kartlık ve kartvizitlikler oldukça popüler bir hale geldi. Siz de bu yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da sevgilinize bu hediyeyi tercih edebilirsiniz.
Çakmak
Yılbaşı akşamı sevgilinizle ya da eşinizle baş başa yemek yemeyi hayal ediyorsanız, masanızdaki romantik mumları yakacak olan karizmatik çakmak karşınızda duruyor. Kişiye özel taraftarlı çakmak hediye ederek, tüm yıl boyunca cebinde mutlulukla taşıyabileceği bir çakmağa sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Erkeğe yılbaşı hediyesi olarak ufak, ucuz ve şık bir hediye arıyorum diyenler için bu tarz bir hediye uygun olacaktır.
YILBAŞINDA KADIN SEVGİLİYE NE ALINIR? Mum ışığında yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.
Aşk kutusu
İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.
Fotoğraf albümü
Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.