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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor... Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı. Doğal kaynak suları üzerine kurulan tesiste yapılan sağımda 9 bin anaç somondan 9 milyon yavru elde edilmesi bekleniyor. Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:20
Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.
"HEDEFİMİZ ÜRETİMİ ARTIRMAK"
İşletmeci Murat Değer, yaptığı açıklamada, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.
Bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getiren Değer şöyle konuştu:
"Bölgede tek olan tesisimizi Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurduk. Dağlardan gelen doğal kaynak su ve filtrasyon sistemiyle balıklarımızı yetiştiriyoruz.