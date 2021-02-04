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Haberler Galeri Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı. Doğal kaynak suları üzerine kurulan tesiste yapılan sağımda 9 bin anaç somondan 9 milyon yavru elde edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:20
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Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Bölgedeki doğal su kaynaklarının üzerine kurulan tesiste yetiştirilen balıklardan dişi ve erkek olanlar, sağım zamanında farklı havuzlara alınıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Sağımın ardından elde edilen yumurtalar, işlendikten sonra kuluçka makinelerine yerleştirilerek 45 gün bekletiliyor. Elde edilen yavrular küçük havuzlara alınarak yetiştiriliyor.

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Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

"HEDEFİMİZ ÜRETİMİ ARTIRMAK"

İşletmeci Murat Değer, yaptığı açıklamada, kentte ilk kez kurulan tesiste 9 bin anaç somondan 9 milyon balık yavrusu elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

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Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Bölgedeki su kaynaklarının verimliliği sayesinde kaliteli balıkların yetiştiğini dile getiren Değer şöyle konuştu:

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Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

"Bölgede tek olan tesisimizi Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurduk. Dağlardan gelen doğal kaynak su ve filtrasyon sistemiyle balıklarımızı yetiştiriyoruz.