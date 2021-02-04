Servet değerinde! 45 gün bekletilip öyle satılıyor...

Muş'un Varto ilçesinde 2 bin 100 rakımlı Şerafettin Dağı'nın eteğinde kurulan somon yetiştirme tesisinde, balıkların sağımına başlandı. Doğal kaynak suları üzerine kurulan tesiste yapılan sağımda 9 bin anaç somondan 9 milyon yavru elde edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL