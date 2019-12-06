Serebral Palsi için ilk 5 yaş önemli! Serebral Palsi (Beyin Felci) genetik mi, tanısı nasıl konulur, tedavisi nedir?

Beyin felci, bir başka deyişle Serebral Palsi 17 milyon kişiyi etkiliyor. Serebral Palsi ile ilgili bilgiler dünya genelinde sıklıkla araştırılıyor. Serebral Palsinin ortaya çıkışı, tedavi yöntemleri başlıca arananlar arasında yer alıyor. Serebral Palsi aileleri ve bireyleri oldukça zorlayan bir hastalık. Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Peki, Serebral Palsi (Beyin Felci) genetik mi, tanısı nasıl konulur, tedavisi nedir? İşte detaylar...