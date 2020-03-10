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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı adlı dizide Sancar karakterini canlandıran Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Sefirin Kızı adlı dizi 12. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı'nda Sancar karakterini canlandıran Akyürek hakkında hayranları merak edilenleri internette araştırmaya başladı. Akyürek'in eski hali görenleri şaşırttı. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve diğer ünlü isimlerin zaman içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:56
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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı adlı dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Engin Akyürek sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafını gören hayranları ünlü oyuncunun gülüşünün hiçbir zaman değişmediğini ifade etti. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları…

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Birce Akalay

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

İrem Derici

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Çağatay Ulusoy

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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Çağatay Ulusoy