Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!

Sefirin Kızı adlı dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Engin Akyürek sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. Engin Akyürek'in çocukluk fotoğrafını gören hayranları ünlü oyuncunun gülüşünün hiçbir zaman değişmediğini ifade etti. Akyürek'in fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'in ve diğer ünlü isimlerin çocukluk gençlik fotoğrafları…