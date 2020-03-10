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Sefirin Kızı dizisinin Sancar’ı Engin Akyürek sosyal medyayı salladı!
Sefirin Kızı adlı dizide Sancar karakterini canlandıran Engin Akyürek sosyal medyayı salladı. Sefirin Kızı adlı dizi 12. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı'nda Sancar karakterini canlandıran Akyürek hakkında hayranları merak edilenleri internette araştırmaya başladı. Akyürek'in eski hali görenleri şaşırttı. İşte Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek ve diğer ünlü isimlerin zaman içindeki değişimleri...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:56
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