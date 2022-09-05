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Haberler Galeri Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan'da cezaevinde öldürüldü

Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan'da cezaevinde öldürüldü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde beraber yaşadığı iki çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldürüp yurtdışına firar eden ve kırmızı bültenle aranan Ercan Akkaş'ın, Gürcistan'da bir başka suç sebebiyle tutuklu olduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Kaçak zanlı Akkaş'ın cenazesinin İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan DNA testi ile kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. İlahi adalete inanırım. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 11:56
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Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan’da cezaevinde öldürüldü

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde beraber yaşadığı iki çocuk sahibi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019'da bıçaklayarak katleden Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu. Bir zanlı, Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ile bağlantı kurarak Akkaş'ın Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç sebebiyle tutuklanarak cezaevinde girdiğini belirtti.

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Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan’da cezaevinde öldürüldü

DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER

Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nda tanığın ifadesini alındı.

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Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan’da cezaevinde öldürüldü

Öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedai Akar'ın avukatı Meriç Eyüpoğlu yargılamayı yapan mahkemeye başvurarak, sanığın iadesi için işlemlerin başlatılmasını talep etti.

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Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan’da cezaevinde öldürüldü

Mahkeme Adalet Bakanlığı ile yazışarak, iade sürecini başlattı.

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Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan’da cezaevinde öldürüldü

Süreç devam ederken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.