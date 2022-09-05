Seda Kurt’u 19 yerinden bıçaklayarak canice öldüren katil Gürcistan'da cezaevinde öldürüldü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde beraber yaşadığı iki çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldürüp yurtdışına firar eden ve kırmızı bültenle aranan Ercan Akkaş'ın, Gürcistan'da bir başka suç sebebiyle tutuklu olduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Kaçak zanlı Akkaş'ın cenazesinin İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan DNA testi ile kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. İlahi adalete inanırım. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" şeklinde konuştu.