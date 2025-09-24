Savunma sanayiindeki veri hırsızlığında vurgunun boyutu gün yüzüne çıktı: 4 yılda 3 milyon dolar aktı

KANUN TEKLİFİNDEN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Bu talep, yasalaşma sürecinde olan kanun teklifinin sonuçlandırılmasının ardından değerlendirilmek üzere kayıtlara geçti. Ancak geçtiğimiz Nisan ayına kadar halen bazı firmaların az da olsa yine aynı şekilde para transferlerine rastlandı.