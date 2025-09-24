Savunma sanayiindeki veri hırsızlığında vurgunun boyutu gün yüzüne çıktı: 4 yılda 3 milyon dolar aktı
Savunma sanayii başta olmak üzere birçok firmaya ait verileri Telegram ve sosyal medya üzerinden sızdıran şebekeye ait yeni detaylar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı müfettişler, Türkiye'de faaliyet gösteren 464 kişi ve firmanın ihracat ve ithalatta rakip olarak gördükleri yerli firmalara ait ticari sırları öğrenmek için Uzakdoğu merkezli veri depolayan bir şirkete para gönderdiğini belirledi.
Ülkemizdeki savunma sanayii başta olmak üzere çok sayıda firmanın Ticaret Bakanlığı datalarında bulunan ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışındaki şirketlere sızdırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, aralarında gümrük çalışanları ve 1 danışmanlık şirketi sahibinin de olduğu 10 şüpheliden 7'si
"devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklanmış 3'ü ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
Ticaret Bakanlığı müfettişleri, veri satıcısı yabancı firmalara para gönderen ülkemizdeki yerleşik firmaları da mercek altına aldı. Buna göre, 15 Haziran 2020- 22 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye'deki kişi ve kuruluşlardan Uzakdoğu'daki veri hırsızlığıyla elde ettikleri bilgileri satan şirketlere gerçekleştirilen para transferlerini inceledi.
4 YILDA 3 MİLYON DOLAR AKTI Toplamda 464 kişi veya firmanın veri hırsızlığı sonucu elde edilen verilerin yayınlandığı Uzakdoğulu şirketlere 4 yılda yaklaşık 3 milyon dolar aktardığını saptadı. Bu kişi ve firmalar söz konusu Uzakdoğulu şirketlere aktarılan bu miktarı açıklayamadı.
VERİ SATIN ALMAK İÇİN UZAKDOĞULU DATA FİRMALARINA PARA AKITMIŞLAR Uzakdoğu'daki veri datalarının halen finansman kaynağı olarak ülkemizdeki firmaları kullandığı saptanırken, verileri satın alacak firmalara bu verileri Ticaret Bakanlığı'ndan temin ettiklerini belirttikleri ve bu şekilde söz konusu firmaların güvenini kazandıkları belirlendi.