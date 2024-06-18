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Sarıyer'de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi

Sarıyer'de dün akşam belediyeye ait depolama alanında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın mahallinde, soğutma çalışması havadan böyle görüntülendi.

ahaber.com.tr İHA AA
Giriş: 18.06.2024 11:22
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Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi
Ferahevler Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesinin ağaç depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve 22.30 sıralarında kontrol altına alınan yangına, itfaiye ekipleri 22 araçla ve 64 personelle müdahale etti.
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Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi
İş makinelerinin de çalıştığı alanda itfaiye ekipleri, 5 araçla soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi

9 SAAT SÜREN YANGININ OLDUĞU ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sarıyer'de dün başlayan ve itfaiye ekiplerinin 9 saat süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın günün ağarması ile havadan görüntülendi.

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Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi

Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde dün 17.00'da başlayıp gece 02.00 sularında tamamen kontrol altına alınan yangın havadan dron ile görüntülendi.

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Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi

Sabahın ilk ışıkları ile beraber yangının bilançosu gözler önüne serilirken, itfaiye ve belediye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerinden itibaren devam ettiği görüldü.