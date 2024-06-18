Sarıyer’de belediyeye ait alanda feci yangın! Alevlerle küle dönen alan böyle görüntülendi

Ferahevler Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesinin ağaç depolama alanında dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve 22.30 sıralarında kontrol altına alınan yangına, itfaiye ekipleri 22 araçla ve 64 personelle müdahale etti. İş makinelerinin de çalıştığı alanda itfaiye ekipleri, 5 araçla soğutma çalışmasını sürdürüyor. 9 SAAT SÜREN YANGININ OLDUĞU ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Sarıyer'de dün başlayan ve itfaiye ekiplerinin 9 saat süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın günün ağarması ile havadan görüntülendi. Sarıyer Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde dün 17.00'da başlayıp gece 02.00 sularında tamamen kontrol altına alınan yangın havadan dron ile görüntülendi. Sabahın ilk ışıkları ile beraber yangının bilançosu gözler önüne serilirken, itfaiye ve belediye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerinden itibaren devam ettiği görüldü. İtfaiye ekipleri su yardımıyla soğutma çalışmalarına devam ederken, belediye ekiplerine bağlı iş makineleri ile yangın alanında soğutma çalışması yaptığı görülüyor.