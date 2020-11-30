Salihli Belediyesi personel alımı | Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda açıkladı: 10 bin personel alacağız

"DOĞALGAZIN GELMESİ YATIRIMCININ DA ÖNÜNÜ AÇTI"

Göreve geldiğinde Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişinin çalıştığını kaydeden Başkan Kayda, "2014 yılında görevi devraldığımda Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişi çalışıyordu. OSB'ye şehir içinden bir tek araç girmiyordu. Sadece kendi servisleriyle personel taşınıyordu ve 2.etapta da sadece devlet tarafından alınmış hızlı kamulaştırma vardı önümüzde. İşe başladık dedik ki bu Salihli'ye yakışmıyor. Hızlı bir şekilde 1. Etabı büyütmemiz hem de 2. Etabın işlerini tamamlamamız lazım.