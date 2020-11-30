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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Salihli Belediyesi personel alımı | Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda açıkladı: 10 bin personel alacağız Salihli Belediyesi personel alımı | Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda açıkladı: 10 bin personel alacağız Salihli Belediyesi personel alımı | Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda 2014 yılında 1400 çalışanla devraldıkları Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 2-3 ay sonra 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacağını belirterek herkesin işsizlikten bahsettiği bir dönemde kendilerinin ilanla işçi aradıklarının altını çizdi. Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:30
2021 yılının yaz aylarında 3. Etap için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Başkan Kayda Salihli'nin Manisa'dan sonra en fazla istihdam ve üretim yapan ilçe olacağını vurguladı.
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Yapımı tamamlanma aşamasına gelen OSB Yönetim binası ve inşaatları hızla yükselen 2. Etaptaki fabrika inşaatlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kayda, doğalgaz gelmesinin ardından Organize Sanayi Bölgesine olan taleplerin arttığını ve artık kendilerinin firma seçtiğini söyledi.
"DOĞALGAZIN GELMESİ YATIRIMCININ DA ÖNÜNÜ AÇTI" Göreve geldiğinde Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişinin çalıştığını kaydeden Başkan Kayda, "2014 yılında görevi devraldığımda Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 1400 kişi çalışıyordu. OSB'ye şehir içinden bir tek araç girmiyordu. Sadece kendi servisleriyle personel taşınıyordu ve 2.etapta da sadece devlet tarafından alınmış hızlı kamulaştırma vardı önümüzde. İşe başladık dedik ki bu Salihli'ye yakışmıyor. Hızlı bir şekilde 1. Etabı büyütmemiz hem de 2. Etabın işlerini tamamlamamız lazım.
Organize sanayi bölgemizin 2. Etabının kamulaştırma işlemlerine başladık. Müteşebbis Heyetimizden yetkiyi aldık, belediye meclisimizden de yetkiyi aldık ve o dönemde 10 milyon TL kredi çektik. 10 milyon TL kredinin karşılığında belediyenin mal varlıklarını meclis kararıyla ipotek ettik. 7 milyon TL'yi 1355 dönüm arazinin kamulaştırılmasında mal sahiplerine arazi sahiplerine nakit olarak ödedik. 3 milyon TL ile de arıtmayı yaptık.
Zafer Kalkınma Ajansından da katkı alarak artıma tesisini büyüttük, yeniledik. Kapasitesini artırdık. 1355 dönüm arazinin parsellerini yaptık. Bu süre içerisinde altyapısını tamamladık, üst yapısını tamamladık, parsel işlerini tamamladık ve satışa sunduk. O dönemde metrekaresini 70 liradan satışa sunduk.