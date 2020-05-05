Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.