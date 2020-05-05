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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?
Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafında belli başlı soruların yanıtı aranıyor. Özellikle sahur zamanı ezan okunurken yemek yenir mi? su içilir mi? sorusunun yanıt merak ediliyor. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:37
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