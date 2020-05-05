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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?

Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafında belli başlı soruların yanıtı aranıyor. Özellikle sahur zamanı ezan okunurken yemek yenir mi? su içilir mi? sorusunun yanıt merak ediliyor. Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:37
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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da birtakım soruların yanıtlarını arıyor. Bunlardan en fazla aratılan ve cevap aranan soru ise sahurda ezan okunduğu sırada bir şeyler yiyip içilemeyeceği konusu...

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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?

UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).

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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?
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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken yemek yemek orucu bozar mı?