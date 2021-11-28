Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Gıdalardaki katkı maddelerinin yarattığı riskler pek çok kişinin eksik ya da yanlış bildiği konulardan. Sağlıklı sanarak tükettiğimiz yiyeceklerde bile birden çok katkı maddesi bulunuyor. Uzman isim muzun içerisinde bile bulunan gizli tehlikeye karşı uyardı. Peki vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinler neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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