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Haberler Galeri Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Gıdalardaki katkı maddelerinin yarattığı riskler pek çok kişinin eksik ya da yanlış bildiği konulardan. Sağlıklı sanarak tükettiğimiz yiyeceklerde bile birden çok katkı maddesi bulunuyor. Uzman isim muzun içerisinde bile bulunan gizli tehlikeye karşı uyardı. Peki vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinler neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:00
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Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Gıdanın güvenliğini, tazeliğini, tadını, dokusunu veya görünümünü korumak ya da iyileştirmek için eklenen maddeler, gıda katkı maddeleri olarak biliniyor. Her ne kadar gıda katkı maddelerinin modernleşme ve sanayileşme ile hayatımıza girdiği sanılsa da aslında geçmişi binlerce yıl öncesine uzanıyor.

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Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

İnsanlar ilk çağlardan bu yana gıda katkılarını yemekleri lezzetlendirmek, kalitesini arttırmak ve bozulmasını önlemek için kullandı. Örneğin Mısırlılar renklendirici ve aromaları, Romalılar potasyum nitrat ve baharatlar gibi kimyasalları koruyucu olarak kullanıyordu. Atalarımız etleri ve balıkları korumak için tuz kullandılar, yiyeceklerin lezzetini iyileştirmek için otlar ve baharatlar eklediler, meyveleri ise şekerleyerek uzun süre saklayabildiler.

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Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Peki günümüzde en sık karşılaştığımız gıda katkı maddeleri neler? Lezzeti artırmak, ürünün kıvamını değiştirmek ya da ömrünü uzatmak amacıyla katkı maddeleri hangi besinlerde nasıl kullanılıyor? Sağlıklı olarak tükettiğimiz ya da fark etmeden yediğimiz hangi yiyeceklerin içinde katkı maddeleri bulunuyor?

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Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

GIDA KATKI MADDELERİ 3 KATEGORİYE AYRILIYOR

Gıda katkı maddeleri yalnızca teknolojik bir ihtiyaç olduğunda, tüketicileri yanıltmadığında ve gıdanın besin kalitesini korumak veya gıdanın stabilitesini artırmak gibi işleve hizmet ettiğinde kullanılması gerektiğini vurgulayan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, "Gıda katkı maddeleri bitkilerden, hayvanlardan veya minerallerden elde edilebilir veya sentetik olabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Otoritesi, gıda katkı maddelerini işlevlerine göre 3 geniş kategoride gruplandırıyor" deyip şöyle sıraladı:

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Sağlıklı sanarak yiyoruz ama... İçindekiler şoke etti! Peki gıdadaki katkı maddeleri zararlı mı? İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Lezzet vericiler: Gıdalara aroma veya tadı iyileştirmek için eklenen bu maddeler, gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin en büyük kısmını oluşturur. Şekerleme ve alkolsüz içeceklerden tahıllara, keklere ve yoğurda kadar çok çeşitli gıdalarda kullanılan yüzlerce çeşidi vardır. Doğal lezzet vericiler arasında fındık, meyve ve baharat karışımlarının yanı sıra sebzelerden elde edilenler sayılabilir. Ayrıca doğala özdeş veya yapay olanları da vardır.