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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, henüz annelerinin bile koklayamadığı minik bebeklerin bayramda da ailesi oldu. Koronavirüs salgını süresince, bebeklerini haftalarca uzaktan dahi göremeyen aileleri rahatlatmak için hepsine tek tek görüntülü arama ile bebeklerini gösteren fedakar sağlık çalışanları; "Biz de günlerce evimizden ailelerimizden uzak kaldık, bu salgında onlarla aynı kaderi yaşadık. Bu bayramda da beraberiz. Bizim için en güzel bayram, bebeklerimizin annelerine kavuşması oluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:24
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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte 15 Mart'tan itibaren pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kovid 19 pozitif veya kovid şüpheli annelerin dünyaya getirdiği bebeklere, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin hemşireleri haftalarca anne babalık yaptı.

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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Çoğu prematüre dünyaya gelen bebeklerin ailelerine sağlıkla kavuşabilmesi için 7/24 çaba sarfeden beyaz melekler, onları doyurdu, gazlarını çıkardı, banyolarını yaptırdı hatta yeri geldi ninniler söyleyerek uyuttu.

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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Bu dönemde onlar da salgın nedeniyle günlerce evlerine gidemediler, ailelerinden, kendi çocuklarından uzak kaldılar ve şimdi de bayramı minik bebeklerle birlikte kutluyorlar.

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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

"Onlar bizim bayram şekerimiz" diyen hemşireler, bebeklerini sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim edebilmek için salgın sürecinde de canla başla çaba gösterdi.

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Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Hemşireler, olağanüstü Kovid pandemisi günleri ve bayram mesailerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.