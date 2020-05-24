Sağlıkçıların en farklı bayramı: Onlarla aynı kaderi yaşadık...

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, henüz annelerinin bile koklayamadığı minik bebeklerin bayramda da ailesi oldu. Koronavirüs salgını süresince, bebeklerini haftalarca uzaktan dahi göremeyen aileleri rahatlatmak için hepsine tek tek görüntülü arama ile bebeklerini gösteren fedakar sağlık çalışanları; "Biz de günlerce evimizden ailelerimizden uzak kaldık, bu salgında onlarla aynı kaderi yaşadık. Bu bayramda da beraberiz. Bizim için en güzel bayram, bebeklerimizin annelerine kavuşması oluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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