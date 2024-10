Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesi 2024! Tek Tırnaklı Eti Tespiti, Natamisin, ilaç etken maddesi...

02.10.2024

Firma Adı: ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-BURAK ARDIÇ

Marka: ARDIÇ ŞORAY

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespitti

Parti/Seri No: 15.04.2024

İlçe: Yüreğir

İl: ADANA

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma Adı: TALHA ACAR SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI-RASİM ACAR

Marka: RASİM USTA MUTLU

Ürün Adı: Tam Yağlı Pizzalık Böreklik Kaşar Peyniri (1000 Gr)

Uygunsuzluk: Natamisin Tespitti

Parti/Seri No: 031

İlçe: Mut

İl: MERSİN

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Firma Adı: TUFAN FOOD BAHARAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marka: TUFAN BAHARAT

Ürün Adı: Ezme Baharatı

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespitti

Parti/Seri No: 0606-55

İlçe: Erenler

İl: SAKARYA

Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Firma Adı: UMUT CAN YEMEKÇİLİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: -

Ürün Adı: Dana Etli Kuru Fasulye Yemeği

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespitti

Parti/Seri No: -

İlçe: Sarıçam

İl: ADANA

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma Adı: YEŞİL KÖŞE KEBAP VE LAHMACUN SALONU-OYA AKYÜZLÜ

Marka: -

Ürün Adı: Çiğ Lahmacun Harcı (dana-kuzu Karışık)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespitti

Parti/Seri No: -

İlçe: Çukurova

İl: ADANA

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Firma Adı: ZÜMRÜT BAHARATLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Marka: ZÜMRÜT

Ürün Adı: Tatlı Biber

Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespitti

Parti/Seri No: 04.11

İlçe: Yenimahalle

İl: ANKARA

Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar