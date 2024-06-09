Sağlığa faydası saymakla bitmiyor fiyatı dudak uçuklatıyor! Sinüzit, baş ağrısı, nefes darlığı, karaciğer sorunlarına birebir...

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.