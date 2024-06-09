Sağlığa faydası saymakla bitmiyor fiyatı dudak uçuklatıyor! Sinüzit, baş ağrısı, nefes darlığı, karaciğer sorunlarına birebir...
Tokat'ta bulunan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen akzambak çiçeğinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Nadir bulunan akzambak çiçeğinin poleni ve yaprakları hem Türkiye'den hem de yurt dışından alıcı bulurken, boya yapımının yanı sıra karaciğer yenilenmesine de yardımcı oluyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
10:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:11
Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekiyor.
Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.
Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip. Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor.
Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor.
Tokat'ın değerli çiçeği akzambak, hem ekonomiye katkı sağlayarak bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor hem de sağlık açısından önemli bir kaynak olarak yerel ve uluslararası pazarda talep görüyor.