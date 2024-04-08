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Haberler Galeri Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve tüm iller için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tek tek paylaşıldı. İşte 2024 Ramazan Bayramı namaz saatleri…

Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:47
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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müminler 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan Bayramı ise Çarşamba günü kılınacak bayram namazı ile birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise il il 2024 Ramazan Bayramı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve tüm iller için bayram namazı saatleri…

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLARİ

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Adana: 06.41,

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Adıyaman: 06.29,

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Afyonkarahisar: 06.59,