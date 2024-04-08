Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müminler 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan Bayramı ise Çarşamba günü kılınacak bayram namazı ile birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise il il 2024 Ramazan Bayramı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve tüm iller için bayram namazı saatleri…