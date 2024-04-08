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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 il il bayram namazı saatleri: İstanbul, İzmir, Ankara…
Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Iğdır ve tüm iller için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tek tek paylaşıldı. İşte 2024 Ramazan Bayramı namaz saatleri…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:42Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:47