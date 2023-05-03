Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri
Raif Karadağ kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslenişinin ardından Raif Karadağ'ın kim olduğuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü?
Giriş Tarihi: 03.05.2023
10:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
10:39
Raif Karadağ kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere seslenişinin ardından Raif Karadağ'ın kim olduğuna ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü?
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Araştırmacı-yazar, gazeteci (D. 28 Nisan 1920, Yanya / Yunanistan – Ö. 22 Aralık 1973, Ankara). Babası Yanya eşrafından bankacı Süleyman Bey'dir. Lozan Anlaşması gereğince 1924 yılında Türkiye'ye gelen Süleyman Bey ailesi, İstanbul'da Pendik'e yerleşti. O zaman henüz dört yaşında olan Karadağ, daha sonra Pendik İlkokulunu bitirdi. Sonra Kadıköy Ortaokulundan mezun oldu. Gazetecilik yapmaya başlayarak, 1952 yılında Büyük Doğu gazetesinde yazmaya başladı. Daha sonra Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazeteleri ile bazı dergilerde yazıları yayımlandı. Özellikle Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkat çekti.
Ankara'nın 'milli görev' diyerek Musul'a gönderdiği Raif Karadağ, 5 yıl sonra geri döndü. Biriktirdiği belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunacağı gün öldürüldü. Bir gün önce
"Burada ne Irak kalacak ne de başka ülke. Hepsini tarihten silecekler" demişti.
Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Musul'daki haklarına ilişkin rapor sunacağı gün 12 Aralık 1973'te bir otel odasında ölü bulunan araştırmacı Raif Karadağ, meğer devlet tarafından 'Milli bir görevle, petrol ve Musul konusunu araştırmakla' görevlendirilmiş. Karadağ'ın rahat çalışması için 'Büyükelçi müşavirliği' statüsüne alınması gündeme gelmiş. İyi derecede Osmanlıca-İngilizce bilgisi ile Türk ve İngiliz arşivlerinde Türkiye lehine bulduğu belgelerin ardından Diyarbakır-Musul hattında 'Petrol araştırmaları' yapmış. Amerikan ve İngiliz şirketlerinin açtığı kuyularda ve Sultan Abdülhamit'in hazırlattığı raporları inceledikten sonra 'Türkiye'nin kendisine 100 yıl yetecek petrolü olduğunu' raporlayan Karadağ, 50 yıl önce adeta bugünün de resmini çekmiş: "Bu petrolü bize vermezler. Bölgede ne Irak kalacak ne de başka bir ülke."
ESERLERİ:
Şark Meselesi (son bas. 2003),
Petrol Fırtınası (son bas. 2004),
Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar (son bas. 2004),
Binbir Gece Masalları,
Uyvar Önünde Türk Gibi,
10 Temmuz İnkılabı ve Netâyici,
Musul Raporu,
Türk Hariciyesi'nin Çetin Sınavı Kıbrıs (2004),
Deryaları Dize Getirenler (roman, son bas. 2004),
İsrail Ortadoğu ve Amerika (son bas. 2004),
Sengotar'da Osmanlı Ordusu (Ahmet Muhtar Paşa'dan, yay. haz. 2005).