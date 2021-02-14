Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polisleri görünce sahile iniş yapan kişinin Ukraynalı bir turist olduğu anlaşıldı. Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, gazetecilerin "Hava nasıldı?" sorusuna "İnsan yoksa korona da yok" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 14.02.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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