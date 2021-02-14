14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi polisi alarma geçirdi. Polisleri görünce sahile iniş yapan kişinin Ukraynalı bir turist olduğu anlaşıldı. Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, gazetecilerin "Hava nasıldı?" sorusuna "İnsan yoksa korona da yok" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 11:56
  • 1
  • 15
Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin uğrak yeri Konyaaltı Sahili ve çevresinde polis kuş uçurtmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Dün saat 16.00 sıralarında bir kişinin yamaç paraşütüyle falezler bölgesinde uçuş yaptığını gören Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri alarma geçti.

  • 3
  • 15
Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

'Buggy' aracıyla varyant seyir terasına gelen ekipler, uçuş yapan kişiye uzun süre el işaretleri ve ıslık çalarak seslendi.

  • 4
  • 15
Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Ekipleri fark eden kişi, Konyaaltı Sahili'ne iniş gerçekleştirdi. Kimliği sorgulanan kişinin Ukraynalı turist Andriy Sushko (43) olduğu anlaşıldı.

  • 5
  • 15
Polisleri harekete geçiren olay! Kısıtlama saatinde...

Kısıtlamadan muafiyeti bulunan turist, hafta sonları Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmediğini söyledi.