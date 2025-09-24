Polisi bile şaşkına çeviren düzenek! A Haber canlı yayınında anlattı: Şeytanın bile aklına gelmez

Görenleri hayrete düşüren olay İstanbul'da yaşandı. Denetim yapan polis ekipleri durdurdukları bir araçta akılalmaz bir zula buldu. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte o açıklamalardan satır başları ve görüntüler; 'ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ' Bu görüntü aslında suçluların şeytanın bile aklına gelmez diye tabir ettiğimiz yöntemlerinden bir tanesini İstanbul polisi ortaya çıkarmış. İstanbul polisi rutin bir asayiş uygulaması yapıyor. Şüphelendikleri bir aracı durdurduklarında polisin şüphelendiği bir şey var ama tam ne olduğunu ilk olarak ortaya çıkaramıyor. ARAÇTAKİ GİZLİ BÖLME POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI! KABARIKLIK DİKKAT ÇEKTİ Fakat dikkatli olarak incelediğinde, izleyicilerimiz de çok şaşıracak, hem şüpheli şahsın çelişkili ifadeleri ve bilgisine başvurmaya devam ettiğinde aslında ilkin arka koltuktaki bir kabarıklık olan nokta dikkatini çekiyor ekiplerin. POLİSİ BİLE ŞAŞKINA ÇEVİREN SİSTEM Dikkatini çekiyor ama tabii ki burası açılmadığı için araştırmaya başlıyorlar. Sürücü koltuğunun ön tarafına bir sistem yerleştirilmiş. O sistem mıknatıs yardımıyla açılan bir düzenek. Gerçekten de polisi bile şaşkına çeviren bir sistem NASIL ÇALIŞIYOR? Araçta bütün sürücüler bilir. Farların ayarlandığı bir nokta. Düğme var orada. Dikiz aynaları ve farların. Elinizin birini buraya basıyorsunuz. Burada da mıknatıs var. Bu mıknatısı sağa doğru çektiğimizde ve o düğmeye bastığımızda, eş zamanlı bunu yaptığımızda sağa doğru çekiyor ve arka koltuktaki o kapak açılıyor. Bakın burada ve arkası açıldı. Burası açılıyor. Yani ön tarafta mıknatıs yardımıyla mıknatısı sağa doğru çekip oradaki düğmeye bastığınızda arkadaki kapak açılıyor. Mıknatısı sola doğru çektiğinizde de bu kapak kapanıyor. GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI! Peki, burayı açtıktan sonra polis neyle karşılaşıyor? Uyuşturucu maddeleriyle karşılaşıyor. Bir miktar para, cep telefonu ve uyuşturucu maddeleri ele geçiriliyor. Tabii bununla ilgili olarak gözaltı işlemi yapıldı. 'İLK DEFA GÖRDÜM' Yani daha önceki gittiğimiz olaylarda biz birçok olay gördük. İşte torpido gözünün alt taraftan bir düğmeye basılması. İşte oto teybinin olduğu noktanın arkasına bir düğmeyle kapak açılması ama ben ilk defa mıknatısla bir şekilde bir sistem gördüm. Sağa doğru iteklediğinde ve düğmeye bastığında arkadaki kapı açılıyor. TUTUKLANDI Şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Polis ekipleri tarafından. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN