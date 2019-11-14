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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir? Polis olmak isteyen binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Polis alımı sağlık şartlarında bazı esnetmeler yapıldı. Anemi, tiroid hastalıkları, safra kesesi polipleri ve taşları, iyi huylu damar tümörü, cilt altı yabancı cisimler, yüksek frekanstaki işitme kayıpları, atnalı böbrek, böbrek taşları, psikiyatrik tedavi geçmişi gibi birçok konuda polis olmak isteyen vatandaşların lehine olacak şekilde iyileştirme gerçekleştirildi. Peki, polis alımı sağlık şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:42
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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Polis alımlarında aranan sağlık şartları arasında yer alan "renk körlüğü olan adayların kabul edilmemesi" uygulamasının, aksi halde "güvenlik zafiyeti oluşturacağı" gerekçesiyle devamına karar verildi.

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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis alımlarında renk körlüğü sorununun kaldırılması yönünde vatandaşlardan gelen talepler üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, yurt içi ve dışındaki uygulamalar araştırıldı.

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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Bu kapsamda Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Avusturya, Danimarka ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 27 ülkede polisliğe girişte yapılan renk körlüğü uygulamaları incelendi. Sonuçta renk körlüğü bulunanların polis olamadığı tespit edildi.

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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Farklı uygulamaların olduğu birkaç ülkede ise yapılan görevlendirme şekillerinin Türk polisinin çalışma şart ve usullerine uymadığı ve diğer ülkelerin de bu durumu güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdiği belirlendi.

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Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hakem hastanelerde görevli göz hastalıkları uzmanları ile yapılan görüşmelerde, "kısmi renk körlüğünün" kendi içerisinde önem sırasına ayrılabilmesinin tıbben mümkün olmadığı kanaati ve görüşü bildirildi.