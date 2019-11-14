Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir?
Polis alımı sağlık şartları neler? Renk körlüğü polis alımında engel mi? Renk körlüğü nedir? Polis olmak isteyen binlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. Polis alımı sağlık şartlarında bazı esnetmeler yapıldı. Anemi, tiroid hastalıkları, safra kesesi polipleri ve taşları, iyi huylu damar tümörü, cilt altı yabancı cisimler, yüksek frekanstaki işitme kayıpları, atnalı böbrek, böbrek taşları, psikiyatrik tedavi geçmişi gibi birçok konuda polis olmak isteyen vatandaşların lehine olacak şekilde iyileştirme gerçekleştirildi. Peki, polis alımı sağlık şartları neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 13:33Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:42