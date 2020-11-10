Pitonun karnından tek tek çıkarttı!

Hindistan'da tavuk besleyen bir kişi tavuklarının eksilmesinin ardından harekete geçti. Nedenini çözmek için nöbet tutan bu kişi hayvanlarının piton tarafından yendiğini görünce herkesi hayrete düşürecek bir yönteme başvurdu.