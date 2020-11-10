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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!

Hindistan'da tavuk besleyen bir kişi tavuklarının eksilmesinin ardından harekete geçti. Nedenini çözmek için nöbet tutan bu kişi hayvanlarının piton tarafından yendiğini görünce herkesi hayrete düşürecek bir yönteme başvurdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:34
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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!

Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi.

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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!

Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.

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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!

İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.

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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!
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Pitonun karnından tek tek çıkarttı!