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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Pitonun karnından tek tek çıkarttı!
Hindistan'da tavuk besleyen bir kişi tavuklarının eksilmesinin ardından harekete geçti. Nedenini çözmek için nöbet tutan bu kişi hayvanlarının piton tarafından yendiğini görünce herkesi hayrete düşürecek bir yönteme başvurdu.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 12:34
Hindistan'da bir ailenin tavuklarını yutan yılan kaçamadan yakayı ele verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tavukların sahibi adam bir eliyle kafasını bir eliyle kuyruğunu tutup ayağı ile bastırarak yılanın karnındakileri çıkarttı.
İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılanlar arasına girdi.