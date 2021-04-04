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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi
Dev piton yılanının timsah avı kameralara yansıdı. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı piton ile timsah savaşınında kazanan dev piton oldu.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:14
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avustralya'da ürkütücü anlar.
Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.
Kurban kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.
Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.