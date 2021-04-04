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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Dev piton yılanının timsah avı kameralara yansıdı. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı piton ile timsah savaşınında kazanan dev piton oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:14
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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Avustralya'da ürkütücü anlar.

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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.

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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Kurban kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.

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Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.