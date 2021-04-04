Piton yılanı timsahı tek lokmada yuttu! Amansız mücadele görüntülendi

Dev piton yılanının timsah avı kameralara yansıdı. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı piton ile timsah savaşınında kazanan dev piton oldu.