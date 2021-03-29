Pişmiş yumurtanın içine bir küp buz attı! Olanlara kendisi bile inanamadı

Gün içinde pek çok işle uğraşırken hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgilerin de neler olduğunu merak ediyoruz. Mutfakta uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle zamanınızın çoğu size kalırken ortaya harika sonuçlar çıkaracaksınız.

Bakın pişmiş yumurtanın içine bir küp buz atınca ne oluyor?