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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Pişmiş yumurtanın içine bir küp buz attı! Olanlara kendisi bile inanamadı Pişmiş yumurtanın içine bir küp buz attı! Olanlara kendisi bile inanamadı
Gün içinde pek çok işle uğraşırken hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgilerin de neler olduğunu merak ediyoruz. Mutfakta uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle zamanınızın çoğu size kalırken ortaya harika sonuçlar çıkaracaksınız.
Bakın pişmiş yumurtanın içine bir küp buz atınca ne oluyor? Giriş Tarihi: 29.03.2021 00:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 00:46
Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş!
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Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz.
Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir.
Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın.
Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir.