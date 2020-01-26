Pis yolcuların uçaktaki iğrenç görüntüleri olay oldu! Uçaklardan yansıyan kareler sosyal medyayı salladı

Uçakta birçok yolcunun maruz kaldığı iğrenç olaylara da neden olanlar bir başka yolcular oluyor. Yolculuklarda nezaket kuralları gereği diğer yolculara saygı göstermek diğer yolcuları rahatsız etmemek önemlidir. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen bu fotoğrafı olay oldu. Pis yolcuların aldırış etmeden sergilediği tavırlar etrafını rahatsız etiyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...