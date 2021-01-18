Peygamberdevesi ile kertenkelenin yaşam savaşı görüntülendi! Sonuç dehşete düşürdü

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Dünyanın en garip böcekleri arasında yer alan peygamberdevesi ile kertenkelenin yaşam savaşı görenleri hayrete düşürdü. Peygamberdevesi, kendisinden kat kat büyük olan bir kertenkeleyi tabiri caizse ava giderken avladı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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