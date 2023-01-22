PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN DUALARI! Peygamberimiz üç aylara girerken nasıl dua ederdi? Üç aylarda nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

2023'e girmemize sayılı günler kala üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet 2023 takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.Milyonlarca vatandaş arama motorlarında "2023 yılında üç aylar ne zaman başlıyor?", "Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl dua ederdi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hz. Muhammed'in (S.A.V) üç aylar duası...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 22:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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