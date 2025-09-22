Yaşam

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Manisa'da Ali Uysal tarafından boğularak öldürülen ardından gömülen 21 yaşındaki Pelin Karaca cinayetiyle ilgili olarak şoke eden detaylar ortaya çıktı. Katilin genç kızı öldürdükten sonra parmak izleri belli olmasın diye parmaklarını yaktığı öğrenildi. Cinayetten sonra genç kızın babasına mesaj attığı da belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Sabah'ın haberine göre boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'nın cesedini arabasıyla taşıdıktan sonra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine gömen katil Ali Uysal Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

KRİMİNAL RAPOR KATİLİN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDI
Katil Ali Uysal'ın Pelin'i öldürmediğini, kaza sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiği iddiası otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın alt kısmında yapılan incelemede insana ait bir biyolojik bulgu bulunamadı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Ayrıca katil Ali Uysal, Pelin'in aracın altında kalması nedeniyle sis farının bozulduğunu öne sürse de, otomobilde yapılan incelemede sis farının bozuk olmadığı, fark ampullerinin arızalı olduğu tespit edildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Pelin'e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında herhangi bir zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Ayrıca tampon ve kaportada kaza nedeniyle oluşan herhangi bir göçük zarar olmadığı ifade edildi. Katil Ali Uysal'ın kaza iddiası böylece çürütülmüş oldu.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

ÇAKMAK İLE PELİN'İN PARMAKLARINI YAKMIŞ
Katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı anlaşıldı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

PELİN'İN CESEDİNİ GÖMDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ
Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kızı öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

CİNAYETTEN 1 GÜN ÖNCE KAZMA KÜREK ALMIŞ
Ali Uysal'ın genç kızı öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, satın aldığı kazma kürek ile Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği tespit edildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

KATİLDEN KAN DONDURAN SÖZLER: BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM
Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı

Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim." dedi.