Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! Gömdükten sonra babasına mesaj attı
Manisa'da Ali Uysal tarafından boğularak öldürülen ardından gömülen 21 yaşındaki Pelin Karaca cinayetiyle ilgili olarak şoke eden detaylar ortaya çıktı. Katilin genç kızı öldürdükten sonra parmak izleri belli olmasın diye parmaklarını yaktığı öğrenildi. Cinayetten sonra genç kızın babasına mesaj attığı da belirlendi.
Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'nın cesedini arabasıyla taşıdıktan sonra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine gömen katil Ali Uysal Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
KRİMİNAL RAPOR KATİLİN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDI Katil Ali Uysal'ın Pelin'i öldürmediğini, kaza sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiği iddiası otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın alt kısmında yapılan incelemede insana ait bir biyolojik bulgu bulunamadı.
Ayrıca katil Ali Uysal, Pelin'in aracın altında kalması nedeniyle sis farının bozulduğunu öne sürse de, otomobilde yapılan incelemede sis farının bozuk olmadığı, fark ampullerinin arızalı olduğu tespit edildi.
Pelin'e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında herhangi bir zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.