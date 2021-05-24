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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, alınan tedbirler düğün yapmayı planlayanları da etkiledi. Bazı kararlar nedeniyle kimileri düğünü ertelerken kimileri de kısıtlamaya uygun şartlarda hayatlarını birleştirdi. Yurdum insanı pandemi döneminde gelin arabasının arkasına yazdığı yazı ile yoldan geçenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 14:12
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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çifinin gelin arabasının arkasına yazdığı söz, görenlerin yüzünü güldürdü.

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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Çift, gelin arabalarının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı
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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı
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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı