Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Uzun yolculuk yapan ve araba hayranları camlara yazdıkları yazıyla görenleri güldürüyor. Kimi mizah yaparken kimi de aşk acısını yazıya döktü. Koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftin gelin arabasının arkasına pandemiyle ilgili yazı yazdı.