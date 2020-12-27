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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Uzun yolculuk yapan ve araba hayranları camlara yazdıkları yazıyla görenleri güldürüyor. Kimi mizah yaparken kimi de aşk acısını yazıya döktü. Koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftin gelin arabasının arkasına pandemiyle ilgili yazı yazdı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 06:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 06:20
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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

İznik ilçesinde dünya evine giren Osman-Serpil Demirkol çifinin gelin arabasının arkasına yazdığı söz, görenlerin yüzünü güldürdü.

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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Çift, gelin arabalarının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazılı pankart astı. Görenlerin yüzünü güldürmek istediklerini belirten çift, hem salgına dikkat çekmek hem de eğlenmek için pankartı astıklarını söyledi.

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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı
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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı
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Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı