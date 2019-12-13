Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

Eşi Emine'nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer'in yaptıkları sonunda Meryem'in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes'te evden kaçtı ancak Tuncer'i savunan aile "Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı" diye ifade verdi.