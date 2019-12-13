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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var
Palu ailesi olarak Türkiye'nin gündemine oturan aile, cezaevinde de rahat durmadı. 'Cinci hoca' olarak eşinin ailesinin kandıran Tuncer Ustael, işkence, kasten adam öldürme ve cinsel istismardan tutuklanmıştı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael ile birlikte Palu ailesinden de cezaevine girenler oldu. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi olayının ardından cezaevinden bir haber daha geldi.
Giriş Tarihi: 13.12.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:06
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