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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

Palu ailesi olarak Türkiye'nin gündemine oturan aile, cezaevinde de rahat durmadı. 'Cinci hoca' olarak eşinin ailesinin kandıran Tuncer Ustael, işkence, kasten adam öldürme ve cinsel istismardan tutuklanmıştı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael ile birlikte Palu ailesinden de cezaevine girenler oldu. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi olayının ardından cezaevinden bir haber daha geldi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 17:06
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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

Palu ailesi olarak Türkiye'nin gündemine oturan aile, cezaevinde de rahat durmadı. 'Cinci hoca' olarak eşinin ailesinin kandıran Tuncer Ustael, işkence, kasten adam öldürme ve cinsel istismardan tutuklanmıştı. Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael ile birlikte Palu ailesinden de cezaevine girenler oldu. Türkiye'yi sarsan Palu ailesi olayının ardından cezaevinden bir haber daha geldi.

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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

AİLEDEKİ TUHAF OLAYLAR TUNCER İLE BAŞLADI

Palu ailesini tanıyanların da iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı. Herkese kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael, ilk olarak ailede kendisine inanmayan Harun Palu ve Ahmet Tuncer'den kurtulmak için harekete geçti. Tuncer, eşinin erken kardeşi İsa'yı Meryem'in kocası Ahmet'i vurması için ikna etti. İsa, "Kardeşimi satıyordu" diyerek Ahmet'i öldürdü. Birlik olan Palu ailesi Meryem'i cinle korkutup ağır tahrik ifadesi verdirdi. Oğlunun hapse girmesini istemeyen Harun Palu suçu üstlenerek hapse girdi. Tuncer, böylece kendisine inanmayan iki kişiden kurtuldu.

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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

KENDİSİNE İNANMAYANLARDAN KURTULDU

Ahmet ölüp, baba hapse girince meydan Tuncer'e kaldı. Meryem ve çocukları Tuncer Ustael'in yanında kalmaya başladı. Yine iddialara göre, Tuncer, çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine inanılmaz işkenceler uyguluyor, ailede istediği kişiyi istediği zaman ceza için aç bırakıyordu.

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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

ÖZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

Eşi Emine'nin gözleri önünde baldızı Meryem ve iki çocuğunun yanı sıra kendi çocuklarına da cinsel istismarda bulunan Tuncer'in yaptıkları sonunda Meryem'in oğlu olan Recep, evden iki defa kaçtı. Üçüncü defa kaçtığında açlıktan baygın halde bulunup karakola teslim edilen Recep'in sağlık kontrolünde tecavüze uğradığı, aç bırakıldığı tespit edildi. Kendisine yapılanları polise anlatan Recep, yurda yerleştirildi ama enişteye de dayıya da ceza verilmedi. Ailenin bir diğer çocuğu Enes'te evden kaçtı ancak Tuncer'i savunan aile "Çocuğu maskeli kişiler kaçırdı" diye ifade verdi.

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Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında cezaevinden haber var

HAMİLE KALIRSA DİYE ÖLDÜRDÜ

Bütün bunlar olurken öldürülen Ahmet Tanhal'ın ailesinin peşlerinde olduğunu iddia eten Tuncer Ustael, Meryem'e araba aldırdı ve aile arabada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Palu ailesinin otomobilde yaşadığı sırada Tuncer Ustael'in ağaca bağladığı, darp ettiği, aç bıraktığı Meryem öldü. Genç kadının cesedi ise kadını Tütünçiftlik sahiline gömüldü. Meryem'in ölümünden tam bir yıl sonra kızı Melike'de ortadan kayboldu. Tuncel Ustaer'in tecavüz ettiği 6 yaşında Melike'yi ispirto içirip öldürdüğü de iddialar arasında.