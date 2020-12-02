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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Palandöken turistler için hazırlanıyor!
Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunu resmen açmak için gün sayıyor. Yabancı turist kafilelerinin bu ayın sonuna doğru gelmesi beklenen Palandöken'de yurt içinden ya da çevre illerden gelen yerli turistler ise koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde pistlerde kayağın tadını çıkartacak.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:19
Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra snowboard, kayak, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken'de kısa süre içinde yeni kış sezonunun açılması hedefleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen yıl yoğun sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği kentte bu yıl hizmete alınan ve Türkiye'deki çok nadir havalimanında bulunan CAT 3A sistemi sayesinde artık uçaklar pisti pas geçmeyecek. Bu sistem sayesinde, Erzurum Havalimanı'nda uçaklar sisli havada güvenli iniş kalkış yapabilecek.
Özellikle şehir dışı ve yurt dışından kayak yapmak için kente gelecek konuklara ulaşım konforu sunacak bu sistemin yanı sıra kayak merkezindeki 5 yıldızlı oteller, yenilenen mekanik tesisleri, bungalov evler, turistleri cezbedecek.
Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kala Erzurum'a yurt dışından direkt uçak seferlerinin yapılacak olması ve uçakların hava koşullarından etkilenmeyecek olması, turizmcilerin de yüzünü güldürecek.
Coğrafi şartları ve bol kar yağışı alması dolayısıyla yurtta genellikle kış turizmi sezonunu ilk açıp en son kapatan şehir olan ve şu sıralar kar yağışıyla "beyaz gelinliği"ni giyen Erzurum'da sarıçam ağaçları arasında yer alan Palandöken, onlarca kilometreye varan uzunluktaki kayak pistleriyle ziyaretçilerine şehir manzaralı dağda kayak yapma imkanı sunuyor.