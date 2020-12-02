Palandöken turistler için hazırlanıyor!

Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunu resmen açmak için gün sayıyor. Yabancı turist kafilelerinin bu ayın sonuna doğru gelmesi beklenen Palandöken'de yurt içinden ya da çevre illerden gelen yerli turistler ise koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde pistlerde kayağın tadını çıkartacak.