ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
2020 ÖSYM sınav takvimi milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihleri için sorgulamalar sürüyor. Gelecek yıl yapılacak sınavlar için çalışma takvimi oluşturmak isteyen vatandaşlar sınav takvimleri ve başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. 2020 KPSS sınavına lise ve ön lisans mezunları da katılabilecek. Peki, 2020 sınav tarihleri nasıl? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.10.2019 21:24Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 21:25