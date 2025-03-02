Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar Ödül Töreni Nerede Yapılacak?

97. Akademi Ödülleri, her yıl olduğu gibi sinemanın kalbi Hollywood'da düzenlenecek. Bu geceye, sinema tarihine tanıklık eden Dolby Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

Daha önce Kodak Tiyatrosu olarak bilinen ve 2001 yılından beri Oscar törenlerine kapılarını açan bu mekan, Ovation Hollywood alışveriş merkezinin içinde yer alıyor. 3.300 kişilik oturma kapasitesine sahip olan tiyatro, son teknoloji sahne ve yayın ekipmanlarıyla donatılmış durumda.