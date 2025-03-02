Yaşam

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Hollywood'un en prestijli gecelerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri, bu yıl da sinema dünyasının en iyilerini onurlandırmaya hazırlanıyor. Sinemanın en büyük ödülü olarak kabul edilen Oscarlar, görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Peki 2025 Oscar Ödülleri saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Hollywood'un en görkemli gecesi için heyecan dorukta! Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri, bu yıl da yılın en iyi yapımlarını ve oyuncularını taçlandıracak. Törene sayılı saatler kala gözler ödüllerin sahiplerini bulacağı geceye çevrildi.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

97. Oscar Ödül Töreni, 3 Mart 2025'te düzenlenecek. Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak tören öncesinde, kırmızı halı seremonisi 02.30'dan itibaren ekranlarda olacak. Sinemaseverler bu prestijli geceyi Disney+ üzerinden canlı izleyebilecek.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

Oscar Ödül Töreni Nerede Yapılacak?

97. Akademi Ödülleri, her yıl olduğu gibi sinemanın kalbi Hollywood'da düzenlenecek. Bu geceye, sinema tarihine tanıklık eden Dolby Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.

Daha önce Kodak Tiyatrosu olarak bilinen ve 2001 yılından beri Oscar törenlerine kapılarını açan bu mekan, Ovation Hollywood alışveriş merkezinin içinde yer alıyor. 3.300 kişilik oturma kapasitesine sahip olan tiyatro, son teknoloji sahne ve yayın ekipmanlarıyla donatılmış durumda.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

2025 OSCAR ADAYLARI

En İyi Film

Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked

En İyi Yönetmen

Jacques Audiard - Emilia Pérez
Sean Baker - Anora
James Mangold - A Complete Unknown
Brady Corbet - The Brutalist
Coralie Fargeat - The Substance

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Sebastian Stan - The Apprentice
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
Fernanda Torres - I'm Still Here
Mikey Madison - Anora
Demi Moore - The Substance

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov - Anora
Kieran Culkin - A Real Pain
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
Zoe Saldana - Emilia Pérez

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
The Girl with the Needle

En İyi Animasyon Film

Flow
Inside Out 2
Memoir Of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

En İyi Belgesel

Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack To A Coup d'Etat
Sugarcane