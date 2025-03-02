Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta? 2025 Oscar töreni hangi kanalda yayınlanacak?
Hollywood'un en prestijli gecelerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri, bu yıl da sinema dünyasının en iyilerini onurlandırmaya hazırlanıyor. Sinemanın en büyük ödülü olarak kabul edilen Oscarlar, görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Peki 2025 Oscar Ödülleri saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Hollywood'un en görkemli gecesi için heyecan dorukta! Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri, bu yıl da yılın en iyi yapımlarını ve oyuncularını taçlandıracak. Törene sayılı saatler kala gözler ödüllerin sahiplerini bulacağı geceye çevrildi.
Oscar 2025 Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
97. Oscar Ödül Töreni, 3 Mart 2025'te düzenlenecek. Türkiye saatiyle 03.00'te başlayacak tören öncesinde, kırmızı halı seremonisi 02.30'dan itibaren ekranlarda olacak. Sinemaseverler bu prestijli geceyi Disney+ üzerinden canlı izleyebilecek.
Oscar Ödül Töreni Nerede Yapılacak?
97. Akademi Ödülleri, her yıl olduğu gibi sinemanın kalbi Hollywood'da düzenlenecek. Bu geceye, sinema tarihine tanıklık eden Dolby Tiyatrosu ev sahipliği yapacak.
Daha önce Kodak Tiyatrosu olarak bilinen ve 2001 yılından beri Oscar törenlerine kapılarını açan bu mekan, Ovation Hollywood alışveriş merkezinin içinde yer alıyor. 3.300 kişilik oturma kapasitesine sahip olan tiyatro, son teknoloji sahne ve yayın ekipmanlarıyla donatılmış durumda.
2025 OSCAR ADAYLARI
En İyi Film
Anora
The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Emilia Pérez I'm Still Here Nickel Boys The Substance Wicked
En İyi Yönetmen
Jacques Audiard - Emilia Pérez
Sean Baker - Anora James Mangold - A Complete Unknown Brady Corbet - The Brutalist Coralie Fargeat - The Substance
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown Sebastian Stan - The Apprentice Colman Domingo - Sing Sing Ralph Fiennes - Conclave
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez Fernanda Torres - I'm Still Here Mikey Madison - Anora Demi Moore - The Substance
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov - Anora
Kieran Culkin - A Real Pain Edward Norton - A Complete Unknown Guy Pearce - The Brutalist Jeremy Strong - The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked Felicity Jones - The Brutalist Isabella Rossellini - Conclave Zoe Saldana - Emilia Pérez