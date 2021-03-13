Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu
Genç bir kadın çıktığı gezi sonrası
hayatının şokunu yaşadı. Kolunda çıkanı önce sivilce zanneden kadın soluğu doktorda aldı. Ancak tedavi sırasında kolundan öyle şeyler çıktı ki, görenler gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar... Giriş Tarihi: 13.03.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 00:06
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
İşte o anlar..