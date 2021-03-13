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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

Genç bir kadın çıktığı gezi sonrası hayatının şokunu yaşadı. Kolunda çıkanı önce sivilce zanneden kadın soluğu doktorda aldı. Ancak tedavi sırasında kolundan öyle şeyler çıktı ki, görenler gözlerine inanamadı. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 00:06
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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

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Önemsemedi sivilce zannetti! Doktora gidince şoke oldu

İşte o anlar..