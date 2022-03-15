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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

ABD'de ölüm korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler almaya çalıştı. Kendisini güvene almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor. İşte ölüm korkusunun insana yaptırdıkları.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 10:59
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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

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Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı