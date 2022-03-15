Ölüm korkusundan öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı!

ABD'de ölüm korkusunu paranoyaklık haline getiren bir kişi, kendince önlemler almaya çalıştı. Kendisini güvene almak isteyen adam, bir sığınak yapma kararı aldı. Aldığı önlemleri de dakika dakika kayıt altına alan adam, böylece diğer insanlara da yol gösterdiğini düşünüyor. İşte ölüm korkusunun insana yaptırdıkları.

Giriş Tarihi: 15.03.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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