O türkünün hikâyesini daha önce hiç duymadınız... Kara Tren türküsünün yürek burkan hikâyesi

Beklenenler, bir defa ölmüş olan, fakat her kara tren gelişinde bir kez daha acı bir şekilde ölen kadınlar, anneler, kardeşlerdir. Yorgun, bitkin ve başı eğik kara tren, acı bir çığlıkla uzaklaşır. Her trenin gelişinde yaşatılmaya çalışılan umutlar, korkunç bir bekleyişin ardında ağıta dönüşür. "Kara tren gecikir, belki hiç gelmez" düşüncesi, bekleyenleri sarar ve umutlar her geçen gün azalır.