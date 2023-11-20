20 Kasım 2023, Pazartesi
O türkünün hikâyesini daha önce hiç duymadınız... Kara Tren türküsünün yürek burkan hikâyesi
Anadolu'nun zengin türkü mirası içinde özel bir yere sahip olan "Kara Tren" türküsü, köklü geçmişi ve derin duygularıyla halk müziği repertuarında önemli bir iz bırakmıştır. Bu türkü, sadece melodi ve sözleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı anlam katmanlarıyla da dinleyicilerini etkisi altına almaktadır. İşte kara tren türküsünün etkileyici hikayesi...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 17:32
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6