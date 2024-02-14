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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samurlarının birinin bile görülmesi bir hayli güçken Sivas'ta bir köylü 3 su samurunu bir arada görüntülemeyi başardı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:50
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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Sivas'ta nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru görüntülendi.


Sivas'ın Hafik ilçesi Çimenyenice köyü yakınlarında bir köylü tarafından, Kızılırmak kıyısında 3 su samuru bir arada görüntülendi.

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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Anne ve iki yavrudan oluşan su samuru ailesi suda oynarken görüntülendiklerini fark edince Kızılırmak'a girerek izlerini kaybettirdi.

"İNSANLARA PEK FAZLA GÖRÜNMEZLER"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Arslan, üç su samurunun aynı anda görülmesinin büyük bir şans olduğunu belirtip, "Su samurları nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın türler kategorisinde bulunuyor. Çoğunlukla gece hareket eden bir canlıdır. Hayatının çoğunu suda ve suya yakın bölgelerde geçirir. Bu nedenle insanlara pek fazla gözükmezler. Genellikle balıkçılar görürler. Bu nedenle görüntülenmeleri ilgi geçiyor. Zararsız kendi halinde canlılardır. Bunları görmeyi başaranlar kendilerini oldukça şanslı olarak görebilir." Şeklinde konuştu.

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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

BALIĞI BÖYLE AVLAYIP YEDİ

Cizre ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi.

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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Cep telefonuyla alınan görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samurunun, suda avladığı balığı yediği görülüyor.

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Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Su samuru, daha önce de Dicle Nehri'nde görülmüştü.