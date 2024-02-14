Nesli tükenmekte! Sivas’ta ailecek görüntülendiler

Anne ve iki yavrudan oluşan su samuru ailesi suda oynarken görüntülendiklerini fark edince Kızılırmak'a girerek izlerini kaybettirdi.

"İNSANLARA PEK FAZLA GÖRÜNMEZLER"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Arslan, üç su samurunun aynı anda görülmesinin büyük bir şans olduğunu belirtip, "Su samurları nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın türler kategorisinde bulunuyor. Çoğunlukla gece hareket eden bir canlıdır. Hayatının çoğunu suda ve suya yakın bölgelerde geçirir. Bu nedenle insanlara pek fazla gözükmezler. Genellikle balıkçılar görürler. Bu nedenle görüntülenmeleri ilgi geçiyor. Zararsız kendi halinde canlılardır. Bunları görmeyi başaranlar kendilerini oldukça şanslı olarak görebilir." Şeklinde konuştu.